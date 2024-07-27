Многие годы для жителей поселка Варнукрогс является серьезной проблемой сильный неприятный запах, причина которого — иловые поля компании Rīgas ūdens, которая около 30 лет свозит сюда сухой канализационный осадок, сообщает rus.LSM.lv. в программе "Сегодня вечером".

Иловые поля станции биологической очистки Daugavgrīva, принадлежащей компании Rīgas ūdens, находятся в Варнукрогсе, на территории Юрмальского самоуправления. Сюда свозят сухой канализационный осадок со всей Латвии. Объект Rīgas ūdens был сдан в эксплуатацию в 1995 году. В те годы, на этом месте, вокруг был только лес и сельскохозяйственные земли. В начале 2000-х годов Бабитское самоуправление начало отдавать сельхозугодия под застройку поселков особняками. Жители говорят, что уехали жить за город ради экологии. А вместо нее обитатели частного сектора получили неприятные запахи с марта по октябрь.

Дачный посёлок Варнукрогс расположен у слияния рек Лиелупе и Буллю. На его территории находится значимая природная достопримечательность – Белая дюна, максимальная высота – 20 метров. Образовалась дюна вдоль старого русла Лиелупе, по которому река текла до середины 18 века.

Варнукрогс - самый удалённый и труднодоступный микрорайон Юрмалы. Сюда не ходит общественный транспорт, а до соседнего Приедайне - около пяти километров. При этом это – единственный микрорайон Юрмалы, имеющий сухопутную границу с Ригой.

По словам жительницы поселка Анжелики, "все занавески пахнут, ты не можешь сделать какой-то сквозняк, допустим. Когда сушатся вещи на балконе, тебе их приходится перестирывать, потому что весь запах впитывается и это правда невыносимо".

"Сосед, который не в нашем поселке, а буквально через хутор живет, он принес даже документы, подтверждающие, что он попал в больницу из-за этого. Он потерял создание на своем участке из-за этих страшных запахов", — сообщил житель поселка Сергей.

Неприятный запах регулярно накрывает рижский микрорайон Болдерая и поселок Бабите. Канализационный запах доносится и до питомника рододендронов в Бабите.

"Посетители приходят, спрашивают — что у вас тут так воняет? Вы что-то ставите под кустами или что? Мы рассказываем. Люди не хотят продолжать даже экскурсии, потому что очень воняет", — сказал Кристапс Кунрадс, руководитель питомника рододендронов.

В Rīgas ūdens пытаются бороться с запахами. У полей работают распылители, которые должны его уменьшить, но это не помогает. В этом году поступило более 350 жалоб на неприятный запах в госслужбу среды. Служба потребовала принять меры.

"Скорее всего мы установим так называемую геомембрану, она накроет иловые поля мембраной, которая не пропускает воду и запах. Но это не просто пленку положить, это строительный проект для реализации", — сказал Сандрис Ванзовичс, представитель Rīgas ūdens.

Но это планируется лишь в следующем году. Есть у компании и долгосрочное решение —построить на станции в Даугавгриве два метантенка — ангары для анаэробного брожения жидких органических отходов. Тогда не придется вывозить ил в Варнукрогс. Но есть сложности, предупреждают в Rīgas ūdens.

"Проблема — очень сложный проект. Мы исследовали похожие строения зарубежом — в Польше, Дании, Германии. В Латвии никто особо не рвется этим заниматься, но и иностранцы не тянутся к реализации этого проекта", — прокомментировал ситуацию представитель Rīgas ūdens, выразив надежду, что скоро удастся найти строительную компанию для реализации проекта.

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