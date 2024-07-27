Осенью планируется начать в Риге строительные работы последней очереди Южного моста, которая соединит уже построенную часть моста с Елгавским шоссе. Таким образом планируется отвести поток большегрузного транспорта от самого центра города, сообщает LSM.lv со ссылкой на LTV.

Соединение Южного моста от Бауски до Елгавскиго шоссе обойдется примерно в 122 млн евро. Большая часть финансирования поступит из фондов ЕС.

Работы будут проводиться частями. Сначала новую дорогу проложат от улицы Зиепниеккалнс до улицы Валдекю, затем - до Виенибас гатве. Рижское самоуправление надеется, что работы начнутся этой осенью.

"Это очень важно. Если строительные работы начнутся в этом году, это означает, что в принципе строители готовы работать даже зимой с небольшими технологическими перерывами. Если начало работ перенести на весну, то это может повлиять на сроки их окончания", - говорит Олафс Пулкс, председатель комиссии по делам сообщения и транспорта Рижской думы.

В качестве основных преимуществ этого этапа Пулкс называет возможность убрать движение грузовиков из центра Риги, что стало возможным благодаря недавно построенному Восточному шоссе: "Когда мы достигнем порта, то образуется круг. В результате мы освободим внутренние улицы, особенно Виенибас гатве, которые станут гораздо более комфортными для рижан".

Важным проект признает и планировщик Риги Виестурс Целминьш. Но, по его мнению, город уделяет слишком мало внимания общественному транспорту.

"Мы всегда находим средства на эти проекты, а на общественный транспорт и другие средства почти никогда не находим. Второй вопрос: если мы построим четвертую очередь Южного моста, то она по-прежнему будет ориентирована на легковой транспорт. Речь не идет о том, чтобы пустить по мосту общественный транспорт. И почему общественного транспорта нет на этом мосту уже 15 лет", - задается вопросом Уелминьш.

По словам представителя Рижской думы Олафа Пулкса, во время строительства четвертой очереди Южного моста серьезных ограничений движения транспорта не будет. Это связано с тем, что средний этап строительства представляет собой открытую территорию без дорог и домов.

И все же некоторое время придется учитывать сужения дорог на обоих "концах" маршрута – на Бауском и на Елгавском шоссе.

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