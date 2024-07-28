По данным на 28 июля, морская вода на рижском пляже в Вецаки прогрелась до плюс 20 градусов по Цельсию. Такая жне температура воды зафиксирована на морском побережье в Вакарбулли и Даугавгриве.

По данным на утро 28 июля, наиболее теплая вода в рижских водоемах зафиксирована на озерах Кишэзерс и Бабелитис - плюс 23 градуса.

В Даугаве на пляжах Луцавсала и Кипсала температура воды составляет +22 градуса, на пляже в Румбуле - на один градус холоднее.

В этом летнем сезоне в Риге работают девять официальных пляжей - в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, Кипсале, Кишэзерс, Луцавсале (2), Румбуле и Бабелите. На этих пляжах работают спасатели, а также проводится регулярный мониторинг состояния воды.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!