В связи с прогнозируемыми синоптиками экстремальными метеорологическими условиями Рижская дума обратилась к рижанам с призывом не выходить из домов в понедельник, 29 июля.

Исполняющий обязанности начальника Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что в связи с предстоящей бурей в воскресенье в 14.00 было созвано заседание Комиссии по гражданской обороне самоуправления, на котором будет присутствовать прервавший отпуск мэр Риги Вилнис Кирсис.

Цель встречи – проверка готовности служб, а также обсуждение возможных мер безопасности и помощи жителям городам. После встречи будет предоставлена ​​дополнительная информация о том, какие меры предосторожности следует принимать рижанам для собственной безопасности и безопасности других.

"По прогнозам метеорологов, в Риге вечером в воскресенье начнутся экстремально сильные дожди, которые продолжатся в понедельник, во время которых может выпасть до двухмесячного количества осадков, а также ожидается сильный шторм. Принимая во внимание, что улицы могут быть затоплены, а движение как общественного, так и частного транспорта может быть задержано, Рижское самоуправление призывает жителей оставаться дома и как можно больше работать удаленно. Если это невозможно, то ожидайте, что вам, возможно, придется потратить больше времени на дорога, чем обычно", - говорится в заявлении Рижского самоуправления.

Прогнозируются также сильные порывы ветра, которые могут превышать 20 метров в секунду и даже достигать 30 метров в секунду. Рижское самоуправление призывает жителей не оставаться на улице без особой необходимости и особенно воздерживаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок.

Большое количество осадков за столь короткое время может вызвать затопление низин, движение транспорта в Риге может быть затруднено из-за затопленных улиц и риска аквапланирования. Кроме того, гравийные дороги местами могут быть размыты.

Ожидаются колебания уровня воды в водоемах вблизи Даугавы из-за нагонов воды, вызванных ветром. Из-за больших волн может пострадать пляжная инфраструктура, жителям советуют не приближаться к потенциально опасным местам.

Департамент гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления советует водителям пристегивать номерные знаки, а владельцам зданий и предпринимателям, имеющим ценный инвентарь в подвалах, переместить его в более безопасные помещения. Необходимо быть готовым к тому, что на строительных объектах могут образоваться сильные размывы, также необходимо укреплять открытые террасы, объекты окружающей среды, ограждения вокруг объектов строительства.

Порывы ветра в сочетании с обильными осадками могут создать условия, которые потребуют эвакуации жителей из поврежденного жилого фонда или затопленных территорий.

Потенциальными затопленными территориями в Риге являются Югла, Луцавсала, Мангальсала, Вецмилгравис, Болдерая и Даугавгрива.

В случае необходимости эвакуации жителям предлагается позвонить по номеру 112, следить за объявлениями в СМИ и в официальных аккаунтах учреждений в соцсетях, а также в мобильном приложении "Latvija 112".

Жителям угрожаемых районов рекомендуется подготовить сумку для эвакуации на 72 часа на случай, если эвакуация станет необходимой. Государственная пожарно-спасательная служба организует размещение эвакуированных жителей силами муниципальных органов. Социальная и психологическая помощь будет оказана во временном жилье. Рижское самоуправление призывает службы экстренной помощи не обременять себя ненужными справочными звонками.

Как сообщил Вилемсонс, в Риге текущая ситуация будет отслеживаться и при необходимости к ликвидации больших луж готовы подключиться подразделения водонасосной техники. Техника отправится в места, где движение транспорта или пешеходов будет затруднено из-за луж. Власти Риги призывают горожан сообщать о затоплении дорог в Центр управления дорожным движением по бесплатному информационному номеру 8000 3600.

Рижское самоуправление напоминает, что в случае больших и одновременных осадков канализация не может слить весь объем воды сразу, она сливается постепенно. Специализированная техника – гидродинамические машины – выезжает на улицы города, чтобы откачивать скопившуюся на проезжей части воду в местах, откуда она не стекает. А специалисты по обслуживанию улиц проверяют, нет ли засоренных канализационных колодцев, при необходимости очищая их.

Совместно с ГПСС представители хозяйственных служб Риги проведут ликвидацию последствий урагана: расчистку парковых дорожек и других территорий от поваленных деревьев, устранение повреждений контактных сетей общественного транспорта и выполнение других необходимых действий, например, мониторинг колебаний уровня воды.

Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, рижане могут звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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