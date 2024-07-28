С учетом прогнозов о грядущем в центральной части Латвии экстремально сильном дожде и ветре с вечера воскресенья до утра понедельника ответственные службы готовятся к борьбе со стихией и ликвидации последствий непогоды, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), АО "Sadales tīkls" и Рижском аэропорту.

Сотрудники ГПСС отметили, что служба следит за прогнозами Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и в случае необходимости готова реагировать.

Если количество вызовов резко возрастет и потребуется привлечение более обширных ресурсов, в спасательных работах будут задействованы дополнительный персонал и ресурсы техники, отмечает ГПСС.

Кроме того, о предстоящем разгуле стихии ГПСС предупредила муниципальные комиссии по гражданской обороне. Рижское самоуправление уже созвало заседание комиссии по гражданской обороне.

ГПСС призывает жителей своевременно подготовиться к экстремальной погоде, зарядив мобильные телефоны, продумав свои планы на вечер и завтрашнее утро, чтобы это время можно было переждать дома, а также проверить, убрать и закрепить предметы, находящиеся на балконе, в саду и во дворе, чтобы ветер их не сдул и не травмировал прохожих и чужое имущество. Наряду с этим ГПСС призывает позаботиться о том, чтобы транспортные средства не были припаркованы под деревьями.

В "Sadales tīkls" агентству ЛЕТА указали на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, поэтому "Sadales tīkls" объявило повышенную оперативную готовность к устранению неполадок в электросети в усиленном режиме, в том числе ночью.

Кроме того, готовясь к предстоящей буре, "Sadales tīkls" призывает жителей своевременно зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств.

"Sadales tīkls" подчеркивает, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице, в частности, следует проявлять осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок. Ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них упали и повисли деревья, ветки, видны оборванные провода электролинии или затоплены трансформаторы и распределительные шкафы. О таких опасных ситуациях следует незамедлительно сообщать "Sadales tīkls" по круглосуточному бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или в ГПСС по номеру 112.

В связи с экстремально сильными ливнями на отдельных участках могут возникнуть и риски наводнения, поэтому "Sadales tīkls" напоминает об индивидуальных мерах безопасности: следует по возможности позаботиться о том, чтобы влага не попадала на электроприборы личного пользования и электропроводку. В помещениях, подверженных риску затопления, рекомендуется вовремя прекратить подачу электричества, отключив выключатели электробезопасности - предохранители, или "пробки".

Кроме того, "Sadales tīkls" отмечает, что в случае грозы необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании личными электроприборами, и если здание не оборудовано системами защиты от молнии и перенапряжения, во время грозы приводить электроприборы в действие опасно - их нужно отключить от розетки. Молния также может попасть в жилые дома или офисные здания, что приведет к резкому повышению напряжения в электросетях дома. Это перенапряжение может даже в 20 раз превышать рабочее напряжение электрооборудования, в результате чего оно может быть повреждено, что чревато опасными ситуациями, сообщает "Sadales tīkls".

Параллельно предприятие призывает следить за актуальной ситуацией в электросети на доступной на сайте "www.sadalestikls.lv" цифровой карте отключений, где собрана информация о зарегистрированных неисправностях электросети. Сообщать о еще не зарегистрированных повреждениях или замеченных дефектах электросети жителей призывают на сайте - участие населения помогает предприятию быстрее локализовать все участки повреждений и, тем самым, как можно скорее устранять перебои в электроснабжении. Карта доступна как через компьютер, так и в смарт-устройствах, отмечает "Sadales tīkls".

Если повреждение находится в электросети среднего напряжения и житель зарегистрировал в "Sadales tīkls" свой мобильный телефон или электронную почту для получения оперативной информации, то примерно в течение 20 минут об отключении по адресу придет SMS или электронное письмо. Чтобы убедиться, что в момент прекращения электроснабжения информация будет получена, "Sadales tīkls" призывает на портале "www.e-st.lv" указать или обновить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

"Sadales tīkls" также отмечает, что бури и грозы больше всего угрожают воздушным электролиниям, на которых есть голые провода. Такие электролинии составляют около 35% всей распределительной электросети. "Sadales tīkls" осуществляет регулярные инвестиции в переоборудование электролиний в кабельные линии с целью создания устойчивой к влиянию погоды электросети. В настоящее время доля изолированной электросети - подземных или воздушных кабельных линий - достигает уже 65%.

В своей готовности оказать необходимую помощь и оперативно принять участие в устранении последствий разрушений министра обороны Андриса Спрудса заверили также Латвийская армия и подразделения Земессардзе по всей Латвии, сообщил в твиттере министр.

В свою очередь, ГООО "Latvijas valsts ceļi" распространило призыв к автоводителям ездить очень внимательно, напомнив, что на проезжую часть во время и после бури могут падать сломанные ветром деревья и ветки. О препятствиях на дорогах страны, вызванных бурей, жителей просят сообщать по телефону 8000 5555.

Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила агентству ЛЕТА, что аэропорт сейчас работает в обычном режиме, а за ситуацией ведется наблюдение. "Пассажиров призывают следить за заявлениями авиакомпаний, но сейчас в аэропорту все идет по плану - посмотрим, как будет развиваться ситуация и будем действовать в соответствии с ней", - заявила Сална.

Как сообщалось, в воскресенье и понедельник из-за ожидаемых в Латвии чрезвычайно сильных дождей и ветра синоптики объявили для центральной части страны два красных предупреждения - высшей степени опасности.

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