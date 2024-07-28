Чтобы облегчить работу спасательных служб и снизить интенсивность дорожного движения в Риге, в понедельник, 29 июля, во время ожидаемых очень сильных дождей и бури водители автомобилей смогут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Как сообщил агентству LETA исполняющий обязанности начальника Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс, комиссия по гражданской обороне самоуправления договорилась на внеочередном заседании о введении в Риге о так называемых "штормовых билетах". Будет издано соответствующее распоряжение исполнительного директора города.

В течение этого времени свидетельство о регистрации легкового автомобиля будет считаться действительным документом для управления общественным транспортом. Так называемый технический паспорт автомобиля необходимо предъявить как документ, действительный для управления транспортным средством только во время контроля, водителю транспортного средства Rigas satiksme его не обязательно предъявлять.

Данной опцией может воспользоваться любой совершеннолетний человек, иметь при себе водительские права не обязательно. Свидетельство о регистрации будет удостоверять, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится в движении, что и является целью столичного самоуправления, пояснил Вилемсонс.

Как сообщалось, из-за экстремальных метеорологических условий, прогнозируемых синоптиками, Рижская дума обратилась к рижанам с призывом не выходить из домов в понедельник, 29 июля.

Рижским родителям предлагается не водить детей в детские сады. При этом Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если не произойдет существенных перебоев с водоснабжением и электроснабжением.

Также самоуправление предлагает школьникам, которые летом работают в учреждениях и предприятиях Рижской думы, в понедельник не приходить на работу.

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