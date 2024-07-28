Агентство латышского языка (LVA) в прошлом году выделило 2,11 миллиона евро на расходы, связанные с государственной языковой политикой и административными мерами. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на отчет государственного учреждения за 2023 год.

По сравнению с 2022 годом, в 2023-м расходы на государственную языковую политику и административные меры увеличились на 220 395 евро.

Всего в 2023 году на покрытие расходов было выделено 2,12 миллиона евро, что на 224 439 евро больше, чем годом ранее. 1,86 миллиона евро - это грант из общих доходов, 246 836 евро - от платных услуг и других доходов, а еще 12 388 евро - трансферты.

На мероприятия, связанные с компетентностным подходом в содержании обучения латышскому языку, в 2023 году было потрачено 200 153 евро. А на повышение профессиональной компетентности учителей в прошлом году израсходовали 104 900 евро (на 20 650 евро больше, чем в 2022-м).

Кроме того, на реализацию программ Европейского сообщества потратили 83 299 евро, а на обеспечение центрального аппарата Министерства образования и науки - 16 000 евро.

В целом меры, реализованные Агентством латышского языка в 2023 году, обошлись казне в 2,528 млн евро, что на 441 347 евро больше, чем в 2022-м.

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