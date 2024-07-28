Самый сильный ветер и самые интенсивные осадки в Латвии ожидаются в ночь на понедельник, а утром, согласно последним прогнозам погоды, стихия больше всего ударит по южному побережью Рижского залива и Земгале.

Сильнее всего шторм будет бушевать на побережье Рижского залива в Тукумском крае, а также в Юрмале, Марупе, Риге и Адажском крае в период с позднего вечера воскресенья до утра понедельника. Северный и северо-западный ветер постепенно станет слабее, но останется порывистым и в понедельник днем.

На побережье Рижского залива скорость ветра при порывах может достигать 30 метров в секунду, дальше от моря - на юго-западе Видземе и в Земгале - во многих местах ожидаются порывы до 22-27 метров в секунду.

В восточных регионах Латвии, а также на большей части Курземе ветер будет гораздо слабее и не причинит значительного ущерба.

Большая часть осадков ожидается до утра понедельника, хотя в некоторых местах также пройдут ливни в течение понедельника.

Самые сильные дожди прогнозируются в Тукумском, Добельском, Елгавском и западной части Бауского краев, а также в Юрмале, Риге и Рижском регионе - в Марупском, Олайнском, Кекавском, Саласпилсском, Ропажском и Адажском краях.

На упомянутой территории во многих местах выпадет более 100 миллиметров осадков, местами количество осадков может достигать 200 миллиметров, или около 30% годовой нормы. Ожидается затопление низменных территорий, а также возможно масштабное наводнение, которое местами может оказаться крупнейшим за всю историю наблюдений.

Наименьшее количество осадков прогнозируется в Латгалии, Селии и юго-восточной части Видземе. Ожидается, что количество осадков не превысит 20-40 миллиметров и наводнений в этом регионе не будет.

Как сообщалось, что из-за ожидаемого очень сильного дождя и ветра Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии объявил два предупреждения красного или высшего уровня в центральной части страны.

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, в воскресенье, 28 июля, до 19.00 больше всего дождей прошло на западе Курземе.

В Вентспилсе количество осадков достигло 45 миллиметров (71% месячной нормы), в Павилосте - 41 миллиметр (67%). На нескольких других наблюдательных станциях в Курземе, а также в Зосени количество осадков превысило 15 миллиметров.

Вечером воскресенья во многих местах Латвии начнут усиливаться осадки и ветер. В 19.00 в Вентспилсском порту самые сильные порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

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