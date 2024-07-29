На центральные районы Латвии и Ригу в ночь на понедельник обрушилась мощная буря. Delfi собирает фотографии и видео последствий непогоды 28 и 29 июля в этой статье. За всеми обновлениями по ситуации на данный момент можно следить в текстовом онлайне.

Jelgavā izskatās šādi. 🤯



Vētras dēļ pirmdien ir apturēta vilcienu kustība dzelzceļa posmā Olaine - Jelgava un gandrīz visā Tukuma līnijā, galvaspilsētā Rīgā ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība. Savukārt vairākos ceļu posmos Zemgalē un Pierīgā ir slēgta vai ierobežota… pic.twitter.com/cruqiToT17 — Delfi (@DelfiLV) July 29, 2024

Cilvēki brien pa ielām Jelgavā. Diemžēl visvairāk iegrimušā auto īpašnieks arī nejauši bija atstājis vaļā logu. #vētra pic.twitter.com/Oj2aklC1po — DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) July 29, 2024

Un uzausa gaisma... Diezgan traki mums te visās malās#Pārdaugava pic.twitter.com/n3YzhU80xO — Lauris Lizbovskis 🇱🇻🇺🇦 (@bowskis) July 29, 2024

Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра в течение ночи были зафиксированы на Рижской станции наблюдений, где утром в понедельник между 4 и 5 часами они достигали 27 м/с. Порывы ветра свыше 25 м/с были зафиксированы также на Даугавгривской и Добельской станциях наблюдения.

Spēcīgākais vējš pūš Jūrmalas apkārtnē, bet tur nav meteostacijas. Postījumi gan to parāda bez mērījumu veikšanas.

Foto: Jūlija Ņikonova

No LVĢMC meteostacijām stiprākais vējš līdz plst. 6 bija Rīgas centrā - 27 m/s. pic.twitter.com/jiWhVyVDBt — Toms Bricis (@boms_tricis) July 29, 2024

Nu, dzirdēt aiz guļamistabas loga krītam koku, ir nu, tā. Ne pārāk patīkami. pic.twitter.com/1GQxGY1R6u — Lelde Dālmane (@leldemane) July 29, 2024

Jelgavā uz plkst. 0:15 atsevišķas vēja brāzmas sasniedz ātrumu 22 m/s. Turpinās ļoti spēcīgs lietus, daļā pilsētas sāk raustīties un pazust elektrība. https://t.co/uUFwuKFDhr pic.twitter.com/By6dGFkrX6 — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 28, 2024

23:40 piezemējos Rīgā no Frankfurtes, kad likās, ka trakākais aiz muguras, bet trakākais izrādījās vēl tikai priekšā un tikai tagad, 3:00 es esmu mājās. Trīs video. 1. Mana kāpņutelpa. 2. Vairāk nekā 1h nekur netikām, nokritušā koka dēļ. 3. Ceļs līdz manām mājām. Jūrmala, Kauguri pic.twitter.com/2GiCrbjHDH — Paula Poldsepa (@paulapoldsepa) July 29, 2024

Kaimiņš atsūtīja video par to, kā Jelgavā izskatās tuvējais parks. Viss applūdis, mašīnas ūdenī, lauzti zari un koki. #vētra pic.twitter.com/ncDirHleKl — DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) July 29, 2024

Starp Imantu un Zolitūdi. Koka lūzums sirds formā. Derētu Valentīna dienai. #vētra pic.twitter.com/gtTEvjsqrp — Varis Karitāns (@VarisKaritans) July 29, 2024

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !