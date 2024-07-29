Foto: DELFI

На центральные районы Латвии и Ригу в ночь на понедельник обрушилась мощная буря. Delfi собирает фотографии и видео последствий непогоды 28 и 29 июля в этой статье. За всеми обновлениями по ситуации на данный момент можно следить в текстовом онлайне.

Самые сильные порывы северного и северо-западного ветра в течение ночи были зафиксированы на Рижской станции наблюдений, где утром в понедельник между 4 и 5 часами они достигали 27 м/с. Порывы ветра свыше 25 м/с были зафиксированы также на Даугавгривской и Добельской станциях наблюдения.

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