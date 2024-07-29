На центральные районы Латвии и Ригу в ночь на понедельник обрушилась мощная буря. Delfi собирает фотографии и видео последствий непогоды 28 и 29 июля в этой статье. За всеми обновлениями по ситуации на данный момент можно следить в текстовом онлайне.