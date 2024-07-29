За минувшие выходные дни Государственная пограничная охрана предотвратила 101 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Всего в этом году было предотвращена 3471 попытка нелегального пересечения государственной границы, а 12 лицам было позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Как сообщалось, с 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.
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