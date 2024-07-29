В понедельник, 29 июля, в Латвию отправилась группа эстонских полицейских ESTPOL9, чтобы помочь южным соседям в борьбе с участившимися в последнее время попытками нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе. Об этом пишет эстонское издание Rus.Err.ee.

За первые три недели июля латвийская пограничная охрана пресекла 730 попыток нелегального проникновения в страну. На прошлой неделе погранохрана Латвии обратилась за помощью к Эстонии, и в понедельник Департамент полиции и погранохраны (PPA) направил команду полицейских из 11 человек, которые со вторника приступят к патрулированию латвийско-белорусской границы.

Основная задача ESTPOL9 – участие в наземном патрулировании, в состав команды входит кинолог с собакой. Также у подразделения есть возможность патрулировать границу с помощью дронов.

Сотрудники PPA будут направлены в район Каплава и Робежниеки, где в последнее время отмечается наибольшее количество попыток незаконно пересечь границу. Команда будет работать в Латвии в течение двух недель, после чего ее сменит вторая ротация. При необходимости PPA готов оказывать помощь южным соседям в течение более длительного периода, но решение об этом будет принято совместно с латвийской пограничной службой.

Последний раз подразделение PPA ESTPOL8 оказывало поддержку Латвии осенью прошлого года, когда также помогало в охране латвийско-белорусской границы. С 20 сентября по 15 ноября подразделения PPA на латвийско-белорусской границе помогли задержать более 900 нарушителей границы.

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