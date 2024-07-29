В результате проливных ливней в Елгаве был затоплен приют для животных, которым управляет Клинический институт Факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий. Всех животных удалось спасти.

Утром в понедельник приют опубликовал призыв помочь с транспортировкой животных. "Пытаемся сделать все, что в наших силах. Мы все под водой", - цитирует LETA слова представителя приюта.

По данным LTV, в итоге всех животных удалось переправить в приют Labās mājas. Ни одно из них не пострадало.

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