С вечера воскресенья, когда началась буря, Рига борется со стихией. Повалены сотни деревьев, сорваны крыши зданий, повреждены заборы и объекты окружающей среды, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу. Повреждены автомобили, светофоры, провода троллейбусов, затоплены подвалы, дворы и улицы. Из-за упавших деревьев и луж общественный транспорт во многих местах не курсирует или задерживается, а также тысячи домохозяйств и предприятий остались без электричества. Сильные порывы ветра и дождь в Риге продлятся до вечера понедельник, призыв к горожанам не выходить из дома без нужды остается в силе.

Для ликвидации последствий шторма активно работают бригады Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), а также службы и предприятия Рижского самоуправления.

Количество осадков к полудню понедельника достигло 115 миллиметров или 11 литров на квадратный метр, что более чем в два раза превышает предыдущий рекорд и составляет полторы июльские нормы.

Продолжаются сильные порывы ветра, превышающие 20 метров в секунду. Прогнозируется, что дождь и ветер будут продолжаться до вечера, поэтому Рижская дума еще раз призывает жителей заботиться о своей безопасности и оставаться дома.

До полудня Государственная пожарно-спасательная служба получила от рижан более 350 заявок о повреждениях. В Рижскую думу поступило уже почти 300 заявок о поваленных деревьях, затопленных улицах, дворах и подвалах, сорванных крышках люков, поврежденных крышах.

В двух местах затоплены подвальные квартиры, из которых эвакуированы жители и им предложено временное размещение. Поступили сообщения о машинах, на которые упали деревья. Соцсети пестрят фотографиями таких машин. Также водители сообщают об утерянных номерных знаках автомобилей.

В районе Юглы несколько тысяч домохозяйств и предприятий остались без электричества, была нарушена работа насосных станций питьевой воды.

Шторм повредил много муниципальных зданий. Например, упавшее дерево повредило крышу Рижской государственной немецкой гимназии. Повреждена также крыша в центре социального ухода "Stella maris", а в пансионате "Mežciems" затоплен подвал.

Шторм повредил объект окружающей среды на бульваре Узварас, посвященный акции Rīgas vasara. Опасная ситуация - в Домском соборе: с церкви рискует оторваться кусок крыши, доступ на Домскую площадь временно перекрыт.

Во многих местах упавшие деревья повредили заборы образовательных учреждений. Оценка повреждений продолжается, и службы активно работают над уменьшением опасности.

Пока Рижская дума не называет сумму убытков, которые город понес из-за урагана. Однако очевидно, что предстоят ремонты объектов муниципальной собственности.

Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) уже заявило, что самоуправления иги, пригородов столицы, Юрмалы и Елгавы - именно эти регионы более всего пострадали от сильных дождей и урагана - смогут запросить средства из госбюджета на ликвидацию последствий стихии.

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