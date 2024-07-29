В Елгаве получены заявления о повреждениях, вызванных сильным дождем и штормом, от 120 многоквартирных домов и около 80 частных домов, сообщил агентству LETA заместитель председателя Елгавской думы Юрий Стродс (Национальное объединение). Елгава уже анонсировало, что обратится в VARAM с просьбой о финансовой помощи из госбюджета.

Эта информация была обобщена на заседании комиссии Елгавского самоуправления по гражданской обороне.

Стродс отметил, что дождь и ветер в городе еще не утихли, и количество заявлений от пострадавших домов еще несомненно увеличится.

Вице-мэр Елгавы сказал, что ранее наибольшее количество осадков в городе было зафиксировано осенью 2014 года, когда за день выпало около 80% месячной нормы. В этот раз за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков.

Такое количество воды насосные станции Елгавы откачать не могут, несмотря на то, что они работают на полную мощность круглосуточно. В первой половине дня, когда дождь немного утих, ситуация немного улучшилась, но затем дождь возобновился.

Елгавское самоуправление оценивает ситуацию как очень тяжелую. Сейчас нет возможности помочь людям, которые просят откачать воду из частных домов и подвалов. Система ливневой канализации уже заполнена водой, поэтому откачка воды не даст результатов, так как вода поступит снова.

Стродс призвал людей фиксировать ситуацию и подавать заявления о помощи в самоуправление. Елгавское самоуправление соберет всю информацию и обратится в Министерство охраны умного администрирования и регионального развития (VARAM),

которое уже пообещало местным властям финансовую поддержку.

Как сообщалось, минувшей ночью во время шторма в Елгаве семь человек были эвакуированы из затопленного дома,

Люди были размещены в служебном общежитии на бульваре Яниса Чаксте.

В Елгаве этой ночью затопило улицы и перекрестки, наводнения вызвали размывы и повредили городскую инфраструктуру, были затоплены дворы. В некоторые здания начала поступать вода, ветер ломал деревья и ветки.

Предвидя большую нагрузку на спасательную службу, муниципальное учреждение "Pilsētsaimniecība" уже ночью привлекло к работам компанию, с которой заключен договор на распил деревьев, поваленных ветром на проезжие части. Сейчас работы ведутся так, чтобы в первую очередь освободить от деревьев и веток хотя бы одну полосу проезжей части - чтобы по улице можно было проехать.

Все станции ливневой канализации в городе работают, но, поскольку дождь продолжается, они все еще не могут откачать большое количество воды.

Только к утру объем воды на улицах города начал постепенно уменьшаться - с максимальных 180 миллиметров до 150 миллиметров на квадратный метр.

Особенно сложная ситуация в нескольких районах частных домов, где дождь затопил дворы. Жители сообщают о необходимости откачать воду. Однако в настоящее время в местах, где затоплены не только дворы, но и водоотводные канавы, воду некуда откачивать.

Сейчас собираются сообщения от жителей, и как только уровень воды в водоотводных каналах упадет, будет возможно начать откачку воды.

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