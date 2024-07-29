Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") связалась с руководителями культурных учреждений, чтобы оценить ущерб, нанесённый зданиям разрушительной бурей за прошедшие сутки.

"Хочу поблагодарить всех работников отрасли и оперативные службы, которые в сложных условиях продолжают работать и бороться с последствиями стихии. Мы получили информацию, что буря нанесла ущерб нескольким зданиям культурной сферы", – сообщила министр культуры Агнесе Лаце.

К полудню понедельника поступила информация о повреждениях крыши Домского собора. Здание будут осмотрены специалистами Управления национальным культурным наследием.

Отдельные подвалы затоплены в здании Музея истории Риги и мореходства на улице Паласта, 4. Вода через крышу здания проникла также на чердак и создала протечки в зале экспозиций. В отдельных местах в здании вода текла также через оконные рамы.

Сообщения о повреждениях, вызванных бурей, поступили также из нескольких зданий Латвийского национального архива, где пострадали отдельные помещения как в Риге, так и в Елгаве. В одном из зданий в Риге также пострадала крыша.

Подвал затоплен также в здании Рижского цирка, а также в здании Русского театра имени Михаила Чехова.

Вода была откачана также из подвала здания Латвийского кукольного театра.

Продолжается мониторинг ситуации, чтобы выяснить, пострадали ли ещё какие-либо здания культурных учреждений.

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