На пожертвованные в рамках Рижского марафона средства Латвия посылает Украине дроны "Лачплесис", свидетельствует запись министра иностранных дел Байбы Браже (Новое единство) в Твиттере, сообщает агентство LETA.

Авторы инициативы на портале Ziedot.lv подчеркивают, что российская армия продолжает свои жестокие налеты на украинские города ракетами и дронами. Украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках - дронах FPV, разведывательных и наступательных беспилотниках.

Дрон FPV может обойтись даже в 1000 евро, но его возможности в обороне велики, и такой беспилотник может уничтожить вражеские установки на миллионы долларов. Рост числа дронов на передовой делает более технологичными боевые операции против российских оккупантов, указано на портале.

Для эффективной борьбы с российской армией необходимо производить миллионы дронов для вооруженных сил Украины в год. Поддерживая этот проект, люди не только помогают обеспечить безопасность украинских военных, но и проводят развитие обороны и военной индустрии Латвии, подчеркивают авторы инициативы. Проект реализуется в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

Как сообщает LTV, дроны полностью укомплектованы. Украине нужно будет только добавить боеприпасы, и они смогут отправиться в бой. Стоимость одного дрона составила около 1000 евро.

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