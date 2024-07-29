Премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) во вторник, 30 июля, вместе с председателем Юрмальской думы Ритой Спроге отправится обследовать ущерб от урагана в Юрмальское самоуправление, свидетельствует повестка дня премьера, сообщает агентство LETA.

Буря вызвала разрушения во многих районах Юрмалы, а особенно много разрушений констатировано в Каугури, Яункемери, Вайвари, Слоке, Асари, Меллужи, Майори и Дзинтари.

Силиня вместе со Спроге встретится в парке Каугури возле Дома молодежи. К ним присоединятся однопартийцы Силини Инга Берзиня и Рихардс Козловскис.

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