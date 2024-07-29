Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

На 20:00 понедельника по телефону 112 поступило 1245 заявок на работы по ликвидации ущерба от сильного ветра и дождя, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сейчас больше всего заявок - более 500 - от жителей Риги, а о разрушениях в Юрмале и Рижском регионе сообщалось почти 500 раз. В Земгале заявлено почти 200 разрушений.

VUGD сообщает, что продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительного ветра, а также работы по перекачке воды в Елгаве на перекрестке улиц Паста и Яня.

Пожарные непрерывно продолжают двигаться от одного вызова к другому, освобождая проезжие части дорог, тротуары, здания и автомобили от поваленных деревьев. Очень часто на пути к месту происшествия спасатели вынуждены останавливаться, чтобы освободить проезжую часть от дерева, о котором ранее еще не сообщалось.

Во время спасательных работ в понедельник пострадал и один пожарный.

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