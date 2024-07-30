В Латвии продолжаются работы по устранению повреждений электросетей, вызванных бурей и проливными дождями. Утром во вторник, 30 июля, электроснабжение было нарушено в общей сложности у 12 000 клиентов, самые большие перебои наблюдались в Олайнском, Елгавском, Марупском, Бауском и Добельском краях, сообщили порталу Delfi в компании Sadales tīkls.

В понедельник сильная буря вызвала повреждения инфраструктуры Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls, оставив без электроснабжения почти 50 000 клиентов. На данный момент Sadales tīkls устранил 124 повреждения среднего напряжения и 182 повреждения низкого напряжения.

Продолжаются работы по устранению наиболее технически сложных и затратных по времени повреждений, так как в некоторых местах электросети повреждены в лесах и болотистой местности, где сложно использовать специализированное оборудование.

По-прежнему во многих местах доступ к повреждениям осложняют упавшие на дороги деревья и затопленные территории. Sadales tīkls продолжает следить за ситуацией и вновь предупреждает всех потреителей электроэнергии об опасности попадания воды в электрооборудование и приборы. Если уровень воды быстро поднимается вблизи частных домов или хозяйственных построек, жителям настоятельно рекомендуется своевременно отключить электроснабжение, выключив предохранительные выключатели или предохранители, что позволит избежать опасности.

Если замечены затопленные трансформаторные подстанции, распределители, размытые опоры или их конструкции, кабели - ни в коем случае нельзя к ним приближаться, следует сообщить об опасной ситуации в экстренные службы по телефону 112 или по круглосуточному телефону 8404 Sadales tīkls

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