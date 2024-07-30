Foto: LETA

Из-за дождя и сильного ветра в Риге пострадали 19 учебных заведений, сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA/LRA).

Еще две заявки поступило на повреждения в детско-юношеские центры, а также пять жалоб на повреждения в социальных центрах опеки.

В приоритетном порядке устраняются повреждения в дошкольных образовательных учреждениях, а затем в школах. Ни в одном пострадавшем здании опасности для эксплуатации не возникло, добавил Ратниекс.

Больше всего пострадали дошкольные учреждения - на повреждения от упавших деревьев поступило 12 заявок. Шесть школ пострадали от затопления и поваленных деревьев. Рижская футбольная школа сообщила о поврежденном из-за упавшего дерева заборе.

Пять жалоб поступило из центров социального обслуживания на подтопление и сломанные деревья. Два детско-юношеских центра пострадали от деревьев или подтопления.

Заявки поступали из разных районов Риги. Так, в основной школе Фрициса Бривземниекса из-за поврежденной кровли затопило чердак, в результате чего затопило Зал торжеств.

На территории Рижской государственной классической гимназии упало несколько деревьев, повредив забор. Затоплена Рижская 84-я средняя школа, повреждены несколько учебных кабинетов, потолок, стены и мебель. Затопление пережила и Рижская Плявниекская основная школа, в которой были повреждены подвальный этаж и другие помещения.

Забор и навесы повреждены в 173-м рижском дошкольном учебном заведении. Упавшие в ряде заведений деревья нанесли повреждения коммуникациям и электроснабжению, но больше всего повреждены заборы. В отдельных случаях сломанные деревья повредили находящиеся на улице транспортные средства, а также заблокировали движение.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit