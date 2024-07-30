Из-за дождя и сильного ветра в Риге пострадали 19 учебных заведений, сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA/LRA).

Еще две заявки поступило на повреждения в детско-юношеские центры, а также пять жалоб на повреждения в социальных центрах опеки.

В приоритетном порядке устраняются повреждения в дошкольных образовательных учреждениях, а затем в школах. Ни в одном пострадавшем здании опасности для эксплуатации не возникло, добавил Ратниекс.

Больше всего пострадали дошкольные учреждения - на повреждения от упавших деревьев поступило 12 заявок. Шесть школ пострадали от затопления и поваленных деревьев. Рижская футбольная школа сообщила о поврежденном из-за упавшего дерева заборе.

Пять жалоб поступило из центров социального обслуживания на подтопление и сломанные деревья. Два детско-юношеских центра пострадали от деревьев или подтопления.

Заявки поступали из разных районов Риги. Так, в основной школе Фрициса Бривземниекса из-за поврежденной кровли затопило чердак, в результате чего затопило Зал торжеств.

На территории Рижской государственной классической гимназии упало несколько деревьев, повредив забор. Затоплена Рижская 84-я средняя школа, повреждены несколько учебных кабинетов, потолок, стены и мебель. Затопление пережила и Рижская Плявниекская основная школа, в которой были повреждены подвальный этаж и другие помещения.

Забор и навесы повреждены в 173-м рижском дошкольном учебном заведении. Упавшие в ряде заведений деревья нанесли повреждения коммуникациям и электроснабжению, но больше всего повреждены заборы. В отдельных случаях сломанные деревья повредили находящиеся на улице транспортные средства, а также заблокировали движение.

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