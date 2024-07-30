Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) отменила предупреждение оранжевой степени о риске наводнения на реках Латвии из-за обильных дождей, снизив его до предупреждения желтой степени, сообщает Lsm.lv.

В центральной части Латвии выпало экстремально много осадков. Интенсивные и продолжительные осадки в низинах уже привели к наводнениям, начались также затопления пойм рек и низших участков на их берегах. Самое стремительное повышение уровня воды произошло в реках Лиелупского бассейна, сообщает VUGD.

Во вторник, 30 июля, осадки ожидаются в восточных районах, повышение уровня воды продолжится и в таких реках, как Салаца, Гауя, а также в реках бассейна Даугавы.

В последующие дни повысится уровень воды, и будут затоплены более обширные территории вблизи водоемов.

При оценке ситуации сохраняется предупреждение желтой степени о высоком уровне воды, а предупреждение оранжевой степени будет отменено.

Предупреждение действует с 10:00 вторника, 30 июля, до 14:00 пятницы, 2 августа.

VUGD напоминает, что при передвижении в зонах, находящихся под угрозой наводнения, нужно быть осторожным. На побережье Балтийского моря и Рижского залива сильный ветер вместе с высокими волнами может привести к существенному повышению уровня воды.

За актуальными сведениями о предупреждениях можно следить на сайте bridinajumi.meteo.lv.

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