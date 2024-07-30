Солнце вновь активизировалось. В результате нескольких последовательных вспышек на Солнце класса M и корональных выбросов, направленных к Земле, в период с 30 июля по 1 августа ожидается сильная геомагнитная буря. И хотя предсказать такое весьма сложно, нельзя исключить: при благоприятных условиях и в Латвии можно будет наблюдать северное сияние.

В последние дни зафиксировано шесть вспышек на Солнце класса M и одна вспышка класса X самой мощной категории. Как известно, солнечная активность приближается к максимуму 11-летнего цикла, поэтому такие события происходят все чаще. Многие помнят начало мая, когда мощная серия вспышек вызвала самую сильную геомагнитную бурю за последние годы. Яркие северные сияния были видны во многих местах по всему миру, даже далеко от полюсов. В Латвии их можно было наблюдать даже в Риге сквозь световое загрязнение. Вдали от города открывалась захватывающая картина, которую в Латвии редко удается увидеть: тогда в соцсетях публиковались множество фотографий северного сияния, которые выставляли жители, вдохновленные редким и красивым явлением.

Обещают ли в этот раз специалисты по космической погоде что-то подобное? Пока нет. Если сбудется прогноз о геомагнитной буре категории G3, то, если небо будет ясным, есть шанс увидеть северное сияние даже до 50-й северной параллели, то есть и в Латвии.

Fоtо: LETA

Но надо помнить, что предсказать события, связанные с солнечными вспышками и корональными выбросами, очень трудно. Даже если они направлены к Земле, не всегда есть гарантия, что поток заряженных частиц из выбросов нас достигнет. Также необходима правильная конфигурация межпланетного магнитного поля.

Таким образом, мы можем предсказывать определенные астрономические события на сотни и тысячи лет вперед, но, увы, не все. Движение небесных тел рассчитывается очень точно. Например, известно, что следующее кольцевое солнечное затмение в Латвии будет видно 21 июня 2039 года, а следующее полное солнечное затмение — только 25 мая 2142 года. Представьте, как было бы здорово, если бы метеорологические прогнозы могли предлагать такую же точность! Северное сияние, однако, невозможно предсказать с высокой вероятностью не только на годы, но и даже на несколько дней вперед. Необходимо слишком много факторов, часть из которых постоянно меняется.

Это означает, что на предупреждения о северном сиянии нужно реагировать довольно быстро. Наиболее надежные прогнозы обычно предоставляют космические аппараты, близкие к Земле, которые могут зафиксировать поток заряженных частиц, направляющихся к Земле. Только тогда можно с какой-то уверенностью предсказать силу ожидаемой геомагнитной бури.

Эти бури классифицируются по шкале от G1 до G5, и прогнозируемая на 30 июля буря класса G3 считается довольно сильной. 31 июля и 1 августа её сила может уменьшиться до G2, согласно текущим прогнозам.

Можно ли надеяться на то, что мы опять увидим северное сияние? Это возможно, но, к сожалению, никаких гарантий нет.

Остается только ждать и следить за краткосрочными прогнозами. Их можно найти, например, на сайте космических метеорологических прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Можно также установить на телефон одно из приложений для прогнозирования северного сияния, например, "My Aurora Forecast & Alerts" или другое подобное приложение. И надеяться на ясное небо. На данный момент прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии указывают, что, начиная с запада страны, небо будет постепенно проясняться.

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