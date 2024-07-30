После бури в помещениях Земгальского регионального архива Латвийского национального архива (LNA) повышена влажность и вода занимает площадь около 200 квадратных метров, сообщила агентству LETA представитель LNA Илзе Грейшкална.

Она отмечает, что серьезнее всего в бурю пострадало здание Земгальского регионального архива, которое находится в Елгаве, на ул. Пулквежа Бриежа, 24.

Директор Земгальского регионального архива Ивета Арбидане сообщила замдиректора LNA Гатису Карлсонсу, что дождевая вода затронула также ценные документы и повредила коробки для хранения документов.

Елгавский филиал Земгальского регионального архива двадцать шесть лет находится на ул. Пулквежа Бриежа, 24. Грейшкална подчеркивает, что сейчас архивные помещения находятся в критическом состоянии, так как у здания садятся фундаменты, в результате чего трескаются стены здания.

Во время бури пострадала кровля здания, дождевая вода проникла в рабочие кабинеты и хранилища документов. Представитель LNA подчеркивает, что для хранения документов и для рабочих мест работников сейчас здание непригодно. Она подчеркивает, что регулярно обследуются и оцениваются доступные для съема здания в Елгаве, куда может быть перемещен архив, однако наиболее подходящими для архивных функций являются здания частного статуса, арендовать которые LNA не может себе позволить.

Грейшкална говорит, в настоящее время Земгальский региональный архив в срочном порядке начал устранение разрушений и спасение архивных документов, затронутых дождевыми водами. Она отметила, что обслуживание клиентов и читателей Земгальского регионального архива происходит с учетом последствий произошедших разрушений, однако может быть задержана выдача оригиналов документов, затронутых дождевыми водами, и выполнение запросов клиентов.

Грейшкална подчеркивает, что план развития LNA предусмотрен - как только будет найдено необходимое финансирование, сделаны запланированные капитальные вложения и предварительные работы по подготовке здания - Елгавский филиал, содержание его хранилищ и работники будут перемещены на ул. Сканду, 14 в Риге.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье и понедельник на Елгавский край обрушилась буря, которая нанесла обширный ущерб.

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