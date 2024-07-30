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После сильных дождей и увеличения стока сточных вод в окружающую среду в Риге, Юрмале и Елгаве - трех городах, пострадавших от стихии - существует риск микробиологического загрязнения воды, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную инспекцию здоровья.

Инспекция отмечает, что сильные дожди, вызвавшие наводнения в трех городах, а также увеличение стока сточных вод в Даугаву в Риге и в Лиелупе в Елгаве и Юрмале создают риск микробиологического загрязнения воды в местах для купания.

Из-за возможного микробиологического загрязнения инспекция не рекомендует купаться в купальнях на реке Даугава и на побережье Рижского залива в столице, а также в купальнях на правом и левом берегах реки Лиелупе на острове Паста в Елгаве и на всем побережье Рижского залива в Юрмале.

Специалисты Государственной инспекции здоровья сегодня и завтра проводят анализы образцов воды в местах для купания на реках и в море. В лаборатории определяются два микробиологических показателя — концентрация кишечной палочки (Escherichia coli или E. coli) и концентрация кишечных энтерококков в воде. Эти показатели служат индикаторами возможного фекального загрязнения воды и могут свидетельствовать о присутствии патогенных бактерий и вирусов.

Если результаты анализа воды из купален покажут, что вода соответствует требованиям, купаться будет разрешено.

В случае несоответствия качества воды требованиям, инспекция установит ограничения на купание — рекомендацию не купаться или же запрет на купание.

Во вторник, 30 июля, специалисты инспекции, проводя лабораторные микробиологические проверки воды из официальных купален, не обнаружили синезеленые водоросли в купальнях на реке Даугава в Риге, поскольку дождевые воды перемешались с потоком реки, что значительно снизило риск их размножения. Несмотря на снижение риска размножения водорослей, инспекция решила сохранить установленные Рижской думой ограничения на купание в Даугаве в Риге.

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