Для поддержки наиболее сильно пострадавшим от урагана самоуправлениям надеются привлечь финансирование Евросоюза, сказала во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), передает агентство LETA.

Премьер вместе с министром умной администрации и регионального развития Ингой Берзиней (Новое единство), министром внутренних дел Рихардсом Козловскисом (Новое единство) и председателем Юрмальской думы Ритой Спроге (СЗК) во вторник обследовали разрушения от бури в Юрмале, в парке Каугури.

"На мой взгляд, придется использовать абсолютно все возможности - и страховое, и муниципальное, и государственное, и европейское финансирование, потому что понятно, что разрушения большие", - сказала Силиня, добавив, что сейчас самое важное - предотвратить наводнения и восстановить подключение электричества.

"Круг вопросов большой, поэтому сегодня мы и созвали заседание Совета по управлению кризисом", - добавила премьер.

Министр внутренних дел Козловскис сообщил журналистам, что спасатели работали в Юрмале всю ночь и работают до сих пор. "Всего в Юрмале было около 400 вызовов, к полуночи осталось 200", — отметил министр внутренних дел.

Козловскис добавил, что сегодня на Совете по управлению кризисом необходимо решить, какие ресурсы можно привлечь, чтобы произошла ликвидация последствий урагана, так как спасательная служба в первую очередь работает там, где есть угроза жизни людей или движению транспорта.

Берзиня отметила, что в стране разработаны правила Кабинета министров, поддержка пострадавших от бури самоуправлений, жителей, и напомнила об опыте с ураганом в Добеле, Аугшдаугавском крае. "Сегодня на заседании Совета по управлению кризисом мы также будем говорить о том, как это организовать в данном случае, нужны ли какие-то изменения", — рассказала министр.

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