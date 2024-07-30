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Жители, которым буря нанесла ущерб, сначала должны обратиться за помощью к своим страховым компаниям, а затем - в свое самоуправление, заявила после внеочередного заседания совета по управлению кризисами премьер-министр Эвика Силиня.

Об общем нанесенном бурей ущербе еще рано судить, поскольку все последствия еще не обобщены, из многих зданий даже еще не откачана вода. По этой причине неясен и возможный объем средств, которые на эти цели можно было бы запросить у Евросоюза.

По словам премьер-министра, сейчас самой большой проблемой являются сломанные деревья, поэтому Министерству финансов поручено в сотрудничестве с Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), а также Министерством земледелия найти решение для оказания помощи пострадавшему от стихии населению в очистке имущества от упавших деревьев.

В ходе заседания была достигнута договоренность о том, что и сами самоуправления должны активно информировать жителей о возможностях получения помощи.

Силиня сообщила, что следующее заседание состоится после того, как будет обобщена уточненная информация о нанесенном ущербе.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отметила, что самоуправлениям будет дан месяц на то, чтобы обратиться с заявкой в министерство. При необходимости этот срок может быть продлен.

Берзиня выразила благодарность вовлеченным структурам за активное сотрудничество в оказании помощи и ликвидации последствий бури.

"В отношении поддержки призываю жителей обращаться в самоуправление", - сказала Берзиня, отметив, что самоуправления могут принять решение о поддержке для восстановления жилья, после чего самоуправления в течение месяца смогут обратиться в МУУРР.

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