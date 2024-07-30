Решение Венгрии разрешить гражданам России и Беларуси въезд в Европейский союз (ЕС) без прохождения проверок безопасности, несомненно, создает риски для безопасности Латвии, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Однако министр обратил внимание на то, что узнал о решении Венгрии из СМИ, а официальной информации пока не поступало.

Говоря о дальнейших действиях, министр отметил, что сначала нужно дождаться официальной информации, однако у ЕС в последнее время довольно сложные отношения с Венгрией. Этот вопрос можно было бы обсудить на одной из встреч министров внутренних дел ЕС.

"Это создает риски, и сейчас нет хороших рецептов, чтобы сразу повлиять на действия Венгрии. Если говорить об умышленном проникновении лиц, которые могут создать проблемы для безопасности, это довольно большой риск", - подчеркнул министр.

На вопрос, может ли Латвия теперь ввести усиленные проверки на внутренней границе, например, с Литвой, министр ответил, что сейчас действует усиленный режим работы системы погранохраны только на латвийско-белорусской границе, полное закрытие границ невозможно, не позволяет этого и европейское регулирование. Можно проводить усиленные проверки выборочно, в том числе с привлечением Государственной полиции.

Министр также подчеркнул, что прозвучавшая информация о решении Венгрии будет обсуждаться со Службой госбезопасности, имеющей свои связи с европейскими службами-партнерами.

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