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Ставка НДС для характерных для Латвии фруктов и овощей должна сохраниться на уровне 12% и в следующем году. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил министр земледелия Армандс Краузе.

По словам главы МЗ, ему понятна ситуация с госбюджетом, однако Министерство земледелия и входящий в правительство Союз "зеленых" и крестьян не может согласиться с повышением ставки НДС до 21% на фрукты и овощи, характерные для Латвии.

Как уже сообщалось ранее, в 2023 году Сейм принял решение о внесении поправок к закону о НДС, согласно которым ставка налога на добавленную стоимость для характерных для Латвии овощей, фруктов и ягод с 1 января выросла с 5% до 12%. Однако эта сниженная ставка должна оставаться в силе до конца 2024 года.

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