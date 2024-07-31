Foto: Publicitātes foto

Электроснабжение на третий день после бури в Латвии нарушено еще у примерно 2500 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls, сообщили агентству LETA на государственном предприятии.

Самые крупные перебои электроснабжения наблюдаются в окрестностях Елгавы и Юрмалы.

Большая часть повреждений произошла в пострадавших от наводнения зонах, где восстановить электроснабжение оперативно невозможно по соображениям безопасности.

С начала бури до утра среды предприятие Sadales tīkls устранило в общей сложности около 800 повреждений электросети, из них 300 в сети среднего напряжения и более 500 в сети низкого напряжения.

В понедельник, 29 июля, в пиковый момент бури количество клиентов Sadales tīkls без электроснабжения достигло почти 50 000. Вечером вторника, 30 июля, электроснабжение было нарушено у 3000 клиентов Sadales tīkls, а к утру среды — у примерно 2500, отметили в компании.

Во взаимодействии с другими оперативными службами Sadales tīkls продолжает мониторинг ситуации и устранение повреждений, постепенно восстанавливая электроснабжение там, где это безопасно. Во многих местах сначала необходимо провести работы по откачке воды.

Одновременно устранением повреждений электросети в пострадавших от стихии районах продолжают заниматься несколько сотен оперативных работников и подрядчиков Sadales tīkls.

Представители Sadales tīkls напоминают, что при обнаружении угрозы наводнения электроснабжение в некоторых местах может быть прервано по соображениям безопасности.

Компания вновь предупреждает всех пользователей электроэнергии об опасности, которую представляет вода для электроустановок и электроприборов. При резком повышении уровня воды вблизи частных домов или хозяйственных построек жители призываются своевременно отключить подачу электроэнергии. Отключить нужно электрические предохранители или выключатели, предотвратив таким образом угрозу своему имуществу и даже жизни людей.

При обнаружении затопленных трансформаторных подстанций, размытых опор или их конструкций, кабелей - к ним нельзя приближаться, напоминает Sadales tīkls. Об опасной ситуации необходимо немедленно сообщить в оперативные службы, позвонив по номеру 112 или в Sadales tīkls на круглосуточный телефон для подачи заявок о повреждениях 8404.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, вечером и в понедельник, 29 июля, через Латвию прошел активный циклон. Он принес экстремально сильный и продолжительный дождь, а также сильные порывы ветра, которые ломали деревья и повреждали электролинии.

Sadales tīkls является оператором и разработчиком электросети в Латвии, входящим в государственный концерн Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, восстановление и плановое развитие распределительных электросетей, мониторинг использования электроэнергии, мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создание новых подключений.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit