Электроснабжение на третий день после бури в Латвии нарушено еще у примерно 2500 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls, сообщили агентству LETA на государственном предприятии.

Самые крупные перебои электроснабжения наблюдаются в окрестностях Елгавы и Юрмалы.

Большая часть повреждений произошла в пострадавших от наводнения зонах, где восстановить электроснабжение оперативно невозможно по соображениям безопасности.

С начала бури до утра среды предприятие Sadales tīkls устранило в общей сложности около 800 повреждений электросети, из них 300 в сети среднего напряжения и более 500 в сети низкого напряжения.

В понедельник, 29 июля, в пиковый момент бури количество клиентов Sadales tīkls без электроснабжения достигло почти 50 000. Вечером вторника, 30 июля, электроснабжение было нарушено у 3000 клиентов Sadales tīkls, а к утру среды — у примерно 2500, отметили в компании.

Во взаимодействии с другими оперативными службами Sadales tīkls продолжает мониторинг ситуации и устранение повреждений, постепенно восстанавливая электроснабжение там, где это безопасно. Во многих местах сначала необходимо провести работы по откачке воды.

Одновременно устранением повреждений электросети в пострадавших от стихии районах продолжают заниматься несколько сотен оперативных работников и подрядчиков Sadales tīkls.

Представители Sadales tīkls напоминают, что при обнаружении угрозы наводнения электроснабжение в некоторых местах может быть прервано по соображениям безопасности.

Компания вновь предупреждает всех пользователей электроэнергии об опасности, которую представляет вода для электроустановок и электроприборов. При резком повышении уровня воды вблизи частных домов или хозяйственных построек жители призываются своевременно отключить подачу электроэнергии. Отключить нужно электрические предохранители или выключатели, предотвратив таким образом угрозу своему имуществу и даже жизни людей.

При обнаружении затопленных трансформаторных подстанций, размытых опор или их конструкций, кабелей - к ним нельзя приближаться, напоминает Sadales tīkls. Об опасной ситуации необходимо немедленно сообщить в оперативные службы, позвонив по номеру 112 или в Sadales tīkls на круглосуточный телефон для подачи заявок о повреждениях 8404.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, вечером и в понедельник, 29 июля, через Латвию прошел активный циклон. Он принес экстремально сильный и продолжительный дождь, а также сильные порывы ветра, которые ломали деревья и повреждали электролинии.

Sadales tīkls является оператором и разработчиком электросети в Латвии, входящим в государственный концерн Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, восстановление и плановое развитие распределительных электросетей, мониторинг использования электроэнергии, мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создание новых подключений.

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