Одним из наиболее пострадавших от бури городов стала Юрмала. Многие улицы там до сих пор затоплены, деревья сломаны и вырваны с корнем из земли. О том, как подсчитывается ущерб от стихии и ликвидируются ее последствия, в студии программы ЛР-4 "Домская площадь" рассказала мэр Юрмалы Рита Спроге, цитирует Rus.Lsm.

По словам мэра Юрмалы, во время бури так или иначе пострадало 80 процентов города. Наиболее драматичные последствия — в парке Каугури, который практически полностью разрушен.

Значительный урон нанесен территории Меллужи-Асари, особенно улице Капу — там вода стоит до сих пор, и сейчас решается проблема с ее откачкой. На ликвидацию последствий бури были брошены все силы — пожарно-спасательная служба, военные, земессарги, объяснила градоначальник.

Сейчас проезжая часть в Юрмале полностью расчищена от сломанных деревьев, объяснила мэр. Все структуры подсчитывают убытки — их окончательный размер будет ясен не раньше, чем через месяц, когда выставит счета фирма, занимающаяся распилкой деревьев, и будет обобщена информация из муниципальных предприятий.

Мэр призвала жителей делать фотофиксацию ущерба, нанесенного стихией, и подавать заявления в страховую службу.

Если же имущество не было застраховано, возможна помощь муниципалитета, но пока непонятно, в каком размере.

Один из поврежденных в Юрмале объектов был построен на деньги Евросоюза, и Рита Спроге надеется, что и восстановить его тоже поможет Евросоюз.

Рита Спроге подчеркнула, что, несмотря на кризисную ситуацию, в которой Юрмала оказалась после бури, все обеспечиваемые муниципалитетом социальные услуги — бесплатный проезд, питание, социальный уход — сохранятся в полном объеме.

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