Под руководством Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершено строительство пограничного забора на латвийско-белорусской границе, сообщил агентству LETA председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич.

До конца 2024 года продолжается строительство необходимой инфраструктуры - патрульных троп, мостков и других необходимых для охраны границы решений на полной протяженности границы 173 километра.

Гришкевич сообщает, что в 2023 году завершено строительство забора на сухопутных участках (112 километров), в этом году до конца июля был возведен забор вдоль публичных вод. Всего пограничный забор занимает почти 145 километров. Сейчас в руководстве VNĪ продолжается строительство необходимой инфраструктуры, а также строительство других решений в два этапа - на участке Даугавы и на участке вокруг озера Ричу, где не предусмотрено ограждение границы.

На сухопутных участках, где еще в прошлом году был построен забор, сейчас продолжаются работы по прокладке инфраструктуры - созданы патрульные тропы для легковых транспортных средств (до 3,5 тонны) протяженностью около 40 километров (из 119 километров) и патрульные тропы для мостков около 15 километров (из 28 километров). Завершено строительство понтонных патрульных троп протяженностью 1,75 километра. Эти решения позволяют пограничникам получить доступ и контролировать пограничную зону.

На третьем, или Даугавском, этапе в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения реализуется создание шести вышек связи, подъездных путей и патрульной тропы длиной 16,7 километра. Сейчас начаты строительные работы по строительству пяти подъездных путей и вышек связи, одновременно продолжается согласование строительных проектов и подготовительные работы, чтобы обеспечить строительство оставшейся одной башни и подъездной дороги. Построенные башни и подъездные пути обеспечат наблюдение за границей на участке Даугавы.

А на четвертой стадии вокруг озера Ричу запланированы рокадные пути, которые позволят пограничникам оперативно перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения - неразрешенное попадание людей или товаров в Латвию. Участки, где нет пограничного забора - участок Даугавы длиной 16,7 километра и строительство рокадных путей и инфраструктуры вокруг озера Ричу - планируется завершить к лету 2025 года.

Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию 30-метровый тоннель, что существенно облегчает охрану государственной границы в зоне, где границу пересекает железнодорожная линия. По словам Гришкевича, металлический тоннель весом 30 тонн является одним из самых долгосрочных инженерно-технических сооружений такого типа в Латвии.

Особым законом в конце 2021 года VNĪ был передан процесс строительства забора и инфраструктуры границы с Беларусью. Летом 2023 года VNĪ было поручено руководить, осуществлять и контролировать строительство латвийско-российского пограничного забора и инфраструктуры внешней границы Латвии.

Общая стоимость строительства забора и инфраструктуры латвийско-белорусской границы и связанных с этим услуг и работ составляет 125,35 млн евро, в том числе 3,6 млн евро из фондов Европейского союза на строительство вышек связи и подъездных путей.

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