Политики Яков Плинер и Николай Кабанов стали членами представленной в Сейме, оппозиционной партии "Стабильность". Об этом агентству LETA сообщил председатель партии, депутат Сейма Алексей Росликов.

По словам Росликова, Яков Плинер - депутат Рижской думы, и благодаря его присоединению к партии, "Стабильность" будет представлена в столичном самоуправлении. Плинер был избран в Рижскую думу этого созыва по списку Русского союза Латвии, однако в июле 2022 года вышел из этой партии, став независимым депутатов.

Николай Кабанов был депутатом Сейма нескольких созывов, избирался по списку "Согласия".

Алексей Росликов прогнозирует, что еще до выборов в самоуправления, которые состоятся в июне 2025 года, к партии присоединятся еще многие известные политики.

Партия "Стабильность" не исключает возможности создания перед муниципальными выборами объединения или блоков сотрудничества с другими политическими силами.

В случае со "Стабильностью" речь идет о борьбы, в первую очередь, за голоса русскоязычных граждан. Поэтому наиболее значимы выборы в Риге, где проживает много русскоязычных.

О своих амбициях получить часть электорального наследства "Согласия", некогда обладавшего почти монополией на русскоязычные голоса, заявил лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс - вероятно, он сам может баллотироваться в Рижскую думу.

В повестке дня остается вопрос о том, сможет ли возродиться "Согласие" - после того, как Нил Ушаков повторно был избран в июне этого года в Европарламент.

Преимущественно на голоса русскоязычных граждан опираются Русский союз Латвии и "Суверенная власть" Юлии Степаненко, не сумевшие взять барьер на последних евровыборах.

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