В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) продолжают поступать пострадавшие, которые получили травмы, ликвидировав последствия, вызванные ураганом, сообщили агентству LETA в больнице.

К устранению последствий урагана привлекаются не только специальные службы, но и многие добровольцы, которые пытаются своими силами убрать сломанные деревья или исправить конструкции зданий. Поэтому в RAKUS попадают люди, которые получили травмы, ликвидировав последствия, вызванные ураганом.

Руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK) RAKUS Алексей Вишняков подчеркивает, что у нескольких пациентов констатированы относительно легкие травмы, и после оказания помощи они могли продолжать лечение амбулаторно.

Тяжелее всего пострадал доставленный вчера в NMPUK 63-летний мужчина, который при попытке спилить сломанные ветки дерева упал с большой высоты и получил множественные переломы костей таза и позвоночника. После диагностики и неотложной помощи пациенту потребовалась срочная операция с целью остановить интенсивное внутреннее кровотечение. Состояние пациента стабилизировано, но прогнозируются многомесячное лечение и реабилитация.

Врачи напоминают, что без надежного оборудования, в том числе шлемов, защитных очков и соответствующей одежды, распиливание веток деревьев или починка кровли могут закончиться трагически. Они призывают соблюдать осторожность и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, участвуя в ликвидации последствий урагана.

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