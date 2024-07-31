Свыше половины или 63% латвийцев одной из главных проблем Европейского союза (ЕС) считают войну в Украине. Для сравнения: в других странах ЕС ее назвали только 50% жителей. Об этом говорится в свежем опросе Eurobarometer, цитирует Rus.Lsm.

На проблему дороговизны жизни указали 36% жителей Латвии, а в ЕС — 32% респондентов. В качестве одной из главных проблем упомянуты также терроризм и вопросы безопасности, которые отметили 30% жителей Латвии и 26% жителей стран ЕС.

Вопросы окружающей среды и изменения климата назвали проблемой лишь 16% латвийцев, в то время как 35% жителей стран ЕС назвали ее одной из главных проблем Евросоюза.

35% латвийцев определили миграцию как проблему ЕС, в ЕС — 41% опрошенных европейцев.

Социологический опро Eurobarometer проводился с 25 июня по 2 июля. В Латвии были опрошены 1007 человек, всего в ЕС — 25 658 жителей.

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