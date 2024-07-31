Отсутствие нестандартных решений, влияние ковидного времени, неспособность договориться с коллегами из других стран Балтии – так прокомментировали задержку реализации проекта Rail Baltica как минимум на пять лет и значительное увеличение его стоимости участвующие в управлении проекта Динс Мерирандс и Эдвинс Берзиньш. В среду, 31 июля, их допрашивали члены парламентской комиссии по расследованию проблем в реализации Rail Baltica. Об этом сообщает LSM.lv.

Проект Rail Baltica в Латвии пошел не по плану, когда его реализацию начало предприятие Eiropas Dzelzceļa līnijas, заявила на прошлой неделе бывший руководитель совместного предприятия RB Rail Байба Рубеса. Первым членом правления Eiropas Dzelzceļa līnijas и одновременно заместителем государственного секретаря Министерства сообщения был Динс Мерирандс. На данный момент он руководит Автотранспортной дирекцией.

Создав предприятие Eiropas Dzelzceļa līnijas, он отвечал за прием сотрудников на работу, создание офиса и поиск помещений. В 2016 году во время действия его полномочий были приняты решения о начале строительства проекта с реконструкции Рижского вокзала, строительства железнодорожного моста, туннеля и дальнейшего соединения с аэропортом. Эти работы продолжаются, но до сих пор нет ясности с финансированием.

"Это направление стало результатом так называемой логики строительства, согласно которой самые сложные проекты нужно было начинать первыми. Если я правильно помню, тогда было еще одно соображение: если это можно построить первым, то это может стать частью железнодорожной линии, которая работает постоянно, еще до завершения всей железной дороги Rail Baltica", – сообщил Мерирандс.

Мерирандс не смог назвать лиц, которые приняли это решение. Однако, по словам главы парламентской комиссии Андриса Кулбергса ("Объединенный список"), именно на рижские строительные объект приходится большая часть роста стоимости проекта.

Член совета RB Rail в период с 2017 по 2019 годы, бывший глава Latvijas dzelzceļš Эдвинс Берзиньш свое ответственность с этим не связывает, поскольку решения были коллективными. Берзиньш призвал членов комиссии ознакомиться с договором участников Rail Baltica - основным документом, в котором прописаны используемые финансовые инструменты, этапы, обязанности правлений и советов и другие аспекты.

Отклонения от договора начались, когда представители стран Балтии не смогли договориться. В то же время, по словам Берзиньша, стоимость проекта резко возросла из-за амбициозных дополнений со стороны инициаторов проекта.

"Сейчас я вижу, что мы хотим Mercedes или что-то еще лучше, но у нас нет денег. Хочу сказать, что первоначальные подсчеты стоимости соединения Rail Baltica были очень правдоподобными. Да, инфляция, добавим 30-40%, но не 400% [как выяснилось сейчас]. Вопрос в том: в какой момент и кому понадобились эти бонусы – 16 локальных станций, которые, как мы должны сразу понять, не будут софинансироваться Европейским союзом", – отметил Берзиньш.

Существенные задержки наблюдаются и в работах по проектированию основной трассы Rail Baltica. Оба допрошенных признали, что задержке способствовали ковидное время, громоздкий законодательный процесс и отсутствие нестандартных решений, например, в вопросах отчуждения земли.

На следующие заседания парламентской комиссии по расследованиюю депутаты пригласят на допрос бывшего госсекретаря Минсообщения Каспарса Озолиньша, покинувшего пост исполнительного директора RB Rail в 2023 году Агниса Дриксну, а также представителей участвующей в проектировании реконструкции Рижского вокзала компании Grupa93.

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