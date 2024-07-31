С пятницы, 2 августа, Юрмальское самоуправление в сотрудничестве с предприятием по утилизации отходов CleanR обеспечит бесплатный вывоз веток деревьев и листьев для частных лиц, тем самым облегчая жителям уборку своей собственности после бури, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Частные лица, которые заключили договор с CleanR, могут бесплатно сдать ветки и листья, которые должны быть помещены в мешки объемом не более 100 литров.

Удобнее и быстрее всего жители Юрмалы могут заявить вывоз веток и листьев через портал самообслуживания или мобильное приложение manai.videi.lv, отметили в самоуправлении. В случае возникновения вопросов жителей призывают писать на адрес электронной почты kc@cleanr.lv или звонить по номеру телефона 67 111 001.

В заявке на вывоз веток и листьев необходимо указать объем сдаваемых отходов, и желательно приложить фотографию. Ветки должны быть сложены в кучу, их диаметр не должен превышать 15 сантиметров, они должны быть распилены на части длиной не более полутора метров, чтобы их можно было поместить в специальное транспортное средство.

Собранные листья необходимо поместить в мешки, которые нужно тщательно завязать. Объем каждого мешка не должен превышать 100 литров. Нужно следить за тем, чтобы мешки не были переполнены, не порвались, а верхняя часть мешка не открылась в момент, когда их поднимают в автомобиль для дальнейшей транспортировки.

Для того, чтобы вывоз прошел успешно, ветки и мешки с листьями нужно поместить в то место, где обычно находится контейнер для бытовых отходов в день вывоза мусора. Их можно положить рядом с контейнером в день вывоза или накануне вечером. Если по каким-то причинам мешки с листьями нельзя положить рядом с контейнером, в заявке необходимо указать точное место, где они будут находиться.

В свою очередь, в Елгаве частные и юридические лица могут сдать ветки диаметром до 18 сантиметров во всех трех пунктах раздельного сбора отходов, сообщили в Zemgales EKO.

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