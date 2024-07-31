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Молодому человеку отказали в бесплатном обучении в университете после того, как он добровольно подал заявление и прошел Службу государственной обороны (СГО), хотя ответственные министерства обещали такой бонус, пытаясь мотивировать подать заявку на прохождение СГО, сообщает телеканал TV3.

Осенью прошлого года правительство приняло решение о различных бонусах, чтобы привлечь молодых людей к добровольческой службе в СГО. Одним из таких бонусов была возможность учиться на бакалавра в Латвии за счет государства, если претендент соответствует правилам приема на программу обучения.

Однако широкий резнанс в социальных сетях вызвала публикация обеспокоенной матери, чей сын получил отказ в приеме в Рижский университет Страдиня (RSU), хотя ранее вуз по телефону подтвердил, что молодой человек соответствует критериям.

Мать утверждает, что у одного из претендентов якобы были более высокие оценки, чем у ее сына, поэтому его не приняли на бюджетную программу обучения. Однако она не понимает, почему юноша вообще был включен в конкурс оценок, если это не было предусмотрено законом.

"Представитель Министерства образования мне объяснила, что закон на нашей стороне, это были ее слова, что его не должны были включать в конкурс оценок, и что она также не может понять, почему RSU так поступил", - заявила она телеканалу TV3.

В RSU сообщили, что в соответствии с регламентом о защите данных университет не может разглашать информацию о данном случае. В то же время в вузе отметили, что все потенциальные студенты должны соответствовать вступительным требованиям, включая уровень проходных баллов и результаты централизованных экзаменов.

Как отметили в Министерстве образования и науки (МОН), конкурс на бюджетное место не распространяется на молодых людей, прошедших СГО. Заместитель государственного секретаря МОН Янис Пайдерс пояснил, что солдатам СГО, которые отвечают требованиям программы обучения в университете, гарантировано место в учебном заведении.

Между тем, в Министерстве обороны пояснили, что такая ситуация, скорее всего, возникла из-за недостатка информации, поскольку каждая из вовлеченных сторон по-своему интерпретировала новую систему бюджетных мест.

Глава пресс-службы Минобороны Робертс Скраучс отметил, что этот случай является доказательством того, что министерству придется больше говорить об этом, особенно при подготовке к летнему призыву в следующем году. "Именно это мы и будем делать, больше, более подробно объясняя то, каковы требования, чтобы молодой человек мог бесплатно получить высшее образование после окончания Службы государственной обороны", - подчеркнул Скраучс.

Телеканал TV3 ранее сообщал, что интерес к этой возможности высок - из 245 молодых людей, прошедших СГО, 100 уже зачислены на бюджетные места в университетах Латвии.

Между тем, шансы конкретного молодого человека начать учебу через месяц пока неясны. Семья ждет ответа от МОН и университета.

"Сейчас мы остались без вуза, набор во все университеты закончился, и мы не знаем, что делать дальше", - сказала мама молодого человека.

На этой неделе RSU сообщил, что принял на бюджетную программу шесть молодых людей, прошедших СГО.

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