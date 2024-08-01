Министерство внутренних дел (МВД) запросило около 300 миллионов евро на свои бюджетные приоритеты в следующем году, сообщил глава ведомства, и.о. премьер-министра Рихардс Козловскис ("Новое Единство") в интервью телеканалу TV3.

Министр напомнил, что основной приоритет бюджета МВД — это заработная плата персоналу, так как количество вакантных мест в структурах внутренних дел по-прежнему тревожно велико.

"Есть четыре или пять дел, которые нужно решать срочно", — отметил Козловскис, особо подчеркнув кадровый вопрос в Государственной полиции и увеличение объема работы Службы государственной безопасности.

"[В результате бюджетных переговоров] объем средств может быть не таким, какой запрошен, но нам нужно показать, что внутренние дела — это приоритет", — заявил политик.

Козловскис отметил, что к началу сентября должно быть больше ясности по поводу того, на какой прирост бюджета правительство сможет рассчитывать в следующем году.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что правительство и Сейм должны придерживаться предлагаемого бюджетного приоритета - безопасности. В то же время он считает, что зарплаты сотрудников Управления мест исполнения наказаний должны быть повышены, а также есть ряд других вопросов, которые необходимо решить.

По словам главы государства, в системе внутренних дел следовало бы возможно, выплаты средств на содержание и введение компенсации за жилье, как это предлагал Козловскис. Решение по этому поводу должны принять правительство и Сейм, однако прогресс должен быть, подчеркнул Ринкевич.

Как уже сообщалось, министерства и другие центральные учреждения, а также независимые институции подали заявки на приоритетные меры на 2025 год на сумму 1,292 миллиарда евро.

Ранее правительство приняло решение о том, что в условиях негативного фискального пространства единственным приоритетом, на который будут выделяться в 2024 году дополнительные средства, будут безопасность и оборона. Однако, как уже признал министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), министры весьма широко трактуют понятие "безопасность", запрашивая деньги из госбюджета.

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