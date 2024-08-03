Доля жителей Латвии, поддерживающих начало мирных переговоров между Украиной и Россией, увеличилась, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии.

Как отмечается, по сравнению с опросом марта 2024 года произошли статистически значимые изменения в оценке ряда аспектов действий западных стран, Латвии и Украины, которые могли бы способствовать прекращению войны.

Как показал опрос, 56% населения поддерживают утверждение о том, что Украина и Россия должны немедленно начать мирные переговоры и пойти на компромиссы. В марте этого года такую точку зрения высказывали 52% респондентов.

Около половины, или 52% населения поддерживают утверждение "западные страны должны делать больше, чтобы помочь Украине", по сравнению с 58% в марте. Утверждение "западные страны должны поставлять Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать российские войска" поддержали 51% в июне и 56% в марте. С другой стороны, утверждение "Запад должен ужесточить санкции против России" поддержали 50% респондентов по сравнению с 56% в марте. Результаты опроса показывают, что поддержка всех этих утверждений значительно снизилась, отмечают авторы исследования.

49% респондентов поддерживают утверждение "западные страны должны прекратить все импортные и экспортные операции с Россией", по сравнению с 53% в марте. Утверждение "Латвия должна прекратить все импортные и экспортные операции с Россией" поддерживают чуть меньше людей, 45%, по сравнению с 51% в марте, что также свидетельствует о значительном снижении поддержки этого утверждения.

Опрос также показал, что относительно меньше людей согласны с утверждением "западные страны должны отправить свои войска в Украину": в июне так считали 27% респондентов, а в марте - 24%. Аналогичным образом, меньше респондентов поддерживают утверждение "Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, включая Крым" - 21% в июне и 22% в марте.

Опрос также показывает значительные различия во мнениях по вопросу о принятии мер для прекращения войны в Украине в зависимости от языка, на котором говорят в семье.

Люди, говорящие на латышском языке, значительно чаще, чем русскоязычные, поддерживают все возможные действия Латвии и западных стран по прекращению войны. При этом те, кто говорит по-русски, чаще поддерживают заявления о том, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, включая Крым, и что Украина и Россия должны немедленно начать мирные переговоры и пойти на компромисс, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проводился в июне этого года. В нем участвовали 1005 респондентов - постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Стоимость опроса составила 3956 евро без НДС и была покрыта из государственного бюджета.

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