В Елгаве вода с улиц города была устранена и восстановлено движение на всех ранее закрытых из-за паводка участках улиц, свидетельствует информация на сайте самоуправления, сообщает агентство LETA.

На перекрестке улиц Паста и Яня всю ночь помимо дождевого насоса работали два насоса большой мощности, откачивая воду из квартала улиц Матера, Вальню, Стацияс, Зиргу и Пулквежа Оскара Калпака.

Вода с этих улиц практически устранена, и сегодня утром для движения также открыты закрытые прежде участки улицы Матера, Зиргу и улицы Пулквежа Оскара Калпака.

В связи с этим городские автобусы 2-го и 4-го маршрутов курсируют по привычному пути.

Кроме того, при завершении откачки воды дополнительными насосами большой мощности на перекрестке улиц Паста и Яня движение транспорта восстановлено и на проспекте Земгалес от улицы Спорта до улицы Палидзибас.

Но после наводнения на нескольких улицах Елгавы образовались ямы, поэтому водителей призывают ехать осторожно. Муниципальное учреждение "Pilsētsaimniecība" отмечает, что образовался провал возле ул. Skolotāju, 8, поэтому для движения она перекрыта. Яма образовалось и ул. Savienības, 1а, и она огорожена, однако движение возможно по одной полосе движения. Огорожена также яма на перекрестке улиц Паста и Яня и возле дома 32 по ул. Петера, но по этим улицам возможно движение.

В свою очередь, аварийная служба "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) продолжает откачку воды из затопленных подвалов обслуживаемых многоквартирных зданий. Вчера воду откачали 17 домам, в которых также возобновили подачу электричества. Работа по-прежнему продолжается и сегодня JNIP предполагает, что подключение электричества можно будет восстановить еще у шести домов - на ул. Пулквежа Оскара Калпака, 35, ул. Пернавас, 2, 17 и 19, а также на ул. Матера, 31 и 33.

Откачка воды из подвалов затопленных домов продолжается, и она обеспечивается десятью насосами. Всего подтопленными оказались 69 домов, обслуживаемых предприятием.

Но по-прежнему есть многоквартирные дома, в которых из соображений безопасности подключить электричество пока невозможно. Скорее всего, сегодня еще нельзя будет восстановить его на улицах Паста, 55, 57, 59 и 61, а также на улицах Яня, 2 и Земгалес, 2. В этих домах электричество подключат, как только это не создаст угрозы безопасности.

Как сообщалось, к середине понедельника в Елгаву поступили заявления о разрушениях от сильного дождя и бури из 120 многоквартирных домов и около 80 одноквартирных домов.

За сутки прошел дождь, близкий к двухмесячной норме. Такое количество воды Елгавские насосы не смогли отвести, хотя работали на полную мощность.

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