То, что Венгрия разрешила свободно въезжать в страну гражданам РФ и Беларуси создает значительные риски, которые могут привести к ограничению участия Венгрии в Шенгенской зоне, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе LTV "Утренняя панорама", сообщает Rus.Lsm.lv.

Ринкевич подчеркнул, что решение Будапешта разрешить гражданам РФ и Беларуси въезжать в страну без проверок безопасности несет серьезные риски: "Мы знаем, что на территории Евросоюза (ЕС) предпринимались попытки провокаций — разного рода поджоги (...) Да, это серьёзно".

Глава государства отметил, что главы МИД и МВД Латвии уже обратились в институции ЕС, чтобы добиться рассмотрения на совете министров ЕС вопроса о соблюдении правил Шенгенской зоны.

"Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО. Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится — одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать. Эта работа началась", — сказал президент.

По его словам, ЕС и НАТО в настоящее время не поддержат радикальные шаги в отношении Венгрии.

Напомним, что после визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой "национальной карты" - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Специальная проверка обладателей "национальной карты" на европейском уровне не проводится, отмечало немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Латвия вместе с другими странами-членами Европейского союза (ЕС) обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) за разъяснениями по поводу решения Венгрии упростить правила легализации в стране для граждан России и Беларуси. Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") уже выразил обеспокоенность Латвии тем, как это решение может повлиять на нашу безопасность и безопасность наших союзников, и насколько оно соответствует нормам ЕС.

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