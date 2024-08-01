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С пятницы, 2 августа, в Риге будут работать две площадки для сбора деревьев, веток и листьев, поваленных бурей, сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение). В резервном фонде Рижской думы есть 6 миллионов евро, которые можно использовать на борьбу с последствиями стихии - не исключено, что средства понадобятся на ремонт зданий и территорий учебных заведений.

По итогам сбора информации от всех муниципальных служб и Государственной пожарно-спасательной службы, в Риге было получено 2864 заявки на помощь в ликвидации последствий шторма. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления Гинтс Рейнсонс,

Также исполняющий обязанности исполнительного директора столицы, директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш признал, что каждый час поступает несколько заявок на оказание помощи в устранении ущерба от шторма. Он пояснил, что жителям будет оказана помощь, однако, если ситуация не представляет непосредственной угрозы, придется подождать две-три недели.

Рейнсонс также сказал, что от VUGD поступила информация о 11 заявках о деревьях, упавших на дома, но не представляющих непосредственной опасности. Рижская дума будет решать, как убрать эти деревья.

Куда можно сдать поваленные деревья?

Площадки для сбора будут располагаться по адресу: в Пардаугаве, на бульваре Узварас 16A и в Межапарке, на проспекте Сигулдас 12.

При необходимости будут открыты и другие площадки для сдачи биологических отходов.

С завтрашнего дня с 8:00 на площадках будут работать сотрудники самоуправления, которые будут координировать сдачу биологических отходов. Площадки будут открыты до 20:00.

Ратниекс призвал жителей Риги, которые могут сами доставить деревья, ветки и листья на эти площадки, сделать это.

Тем жителям, которые по каким-либо причинам не могут это сделать, самоуправление окажет помощь. Но только после того, как завершатся работы по устранению опасности.

Ратниекс подчеркнул, что в городе все еще есть места, где находиться опасно, поэтому сначала муниципальные службы будут проводить работы по устранению опасности.

Вице-мэр Риги привел в пример ситуацию, когда нужно было снять упавшее дерево с крыши дома в Зиепниеккалнсе. На дом упала береза, которой было более 100 лет. Жители не смогли убрать дерево самостоятельно, поэтому самоуправление помогло.

Жители, которым нуждаются в помощи при уборке поваленных деревьев, могут звонить по номеру Центра жителей районов Риги 80000800 или писать на электронную почту "aic@riga.lv".

В резервном фонде Риги - 5 миллионов евро

В резервном фонде Риги есть 5 миллионов евро, которые можно использовать для устранения последствий шторма, заявил сегодня на пресс-конференции Улдис Ракстиньш.

Он признал, что по сравнению с Елгавой и Юрмалой Рига находится в более комфортной ситуации, поскольку ее бюджет больше, а ущерб от шторма меньше.

Кроме того, при утверждении бюджета на этот год коалиция проявила достаточную фискальную ответственность и не поддалась популистским решениям. В результате у самоуправления есть резервный фонд в размере пяти миллионов евро, которые можно использовать в таких ситуациях.

Также Рига планирует воспользоваться предложенной Министерством умного управления и регионального развития (VARAM) помощью для компенсации расходов на ликвидацию последствий шторма.

Как отметил исполняющий обязанности мэра Риги Эдвардс Ратниекс, помощь потребуется и образовательным учреждениям, которые пострадали от экстремальных осадков и нуждаются в ремонте.

В первую очередь ремонты будет проводить компания "Rīgas nami", с которой у самоуправления заключен договор, потому предусмотрены средства на оплату услуг компании. Однако, если средств будет недостаточно, потребуется дополнительное финансирование из резервного фонда, признал Ратниекс.

После экстремальных ливней и шторма в Риге продолжается ликвидация последствий, и постепенно после завершения работ по устранению опасности муниципалитет перейдет к уборке столицы.

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