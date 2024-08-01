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В кризисных ситуациях нужно не только быстро выявлять разрушения, но и оперативно принимать решения, как помочь, заявила агентству LETA министр культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные), которая сегодня посетила Юрмалу с рабочим визитом.

Она отметила, что в Юрмале встречалась с главой самоуправления Ритой Спроге (СЗК) и говорила о разрушениях в самоуправлении. Министр культуры подчеркнула, что, например, эксперты Юрмальского муниципального центра культурного пространства и дизайна среды готовы помочь жителям с советами по восстановлению частной собственности после разрухи.

Лаце сказала, что в ходе визита обсуждались также вопросы культурной политики и культурного образования. Она добавила, что уже сейчас в Юрмале обеспечены широкие и качественные возможности культурного образования.

Уже сообщалось, что Рига поможет Юрмале в сборе дождевой воды, сообщил в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (NA/LRA).

В воскресенье, 28 июля, и понедельник, 29 июля, в центральной части Латвии бушевал ураган и проливные дожди, в связи с чем в ряде самоуправлений борются с разрушениями.

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