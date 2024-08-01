Фигурант дела "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайн решил бежать из Латвии в Россию вместе с пятилетней дочерью, чтобы уберечь ее от "ЛГБТ-пропаганды". Об этом Букайн сам рассказал в интервью пропагандистке Марии Бутиной и телеканалу RT.

Букайн считает, что в России девочке "будет гораздо лучше без всей этой ЛГБТ-пропаганды и всего вытекающего". "Рассказывают маленьким детям то, что не каждый взрослый даже в состоянии переварить. Я подумал, что это не та среда, где бы я хотел, чтобы рос мой ребенок", - отметил активист.

Значительную часть интервью Букайн посвятил обвинениям в адрес бывшей жены и ее отца. В интервью он заявил, что бывшая супруга якобы сотрудничала со Службой государственной безопасности, а тестя он подозревает в домогательствах к ребенку.

С бывшей женой Букайн разведен. По его словам, женщина подала документы на развод, когда он находился в тюрьме, а также "запретила ему в принципе общаться с дочкой". "Пару раз позвонил, она вместе с СГБ использовали это как причину, чтобы завести на меня еще одно уголовное дело. Звонком нарушил предписание о неприближении на 200 метров", - отметил Букайн.

Он утверждает, что в Латвии после получения документов о разводе отцу нельзя контактировать с бывшей супругой и ребенком. Букайн признал, что он три месяца судился с бывшей женой, чтобы увидеть ребенка. Потом ему было разрешено видеться с ребенком только один час в день в помещениях сиротского суда.

Рассказывая о своем побеге, Букайн настоял, что его родители - Светлана и Сергей Букайны - ничего не знали о планах сына. По его словам, они в этот момент спали. "Я заварил им крепкий иван-чай со снотворным. Я просто сидел в тюрьме и довольно хорошо стал разбираться в таблетках. Я ничего им не говорил, для них это была новость", - утверждает мужчина.

Букайн убедился, что родители спят, взял ребенка и в два часа ночи выехал в направлении границы с Россией. В шесть часов утра они уже были на месте. Реку на границе мужчина с ребенком пересекали на SUP-доске.

Букайн заявил, что не простит бывшую жену, которая объявила о пропаже дочери и подала заявление в полицию. Он считает, что его дочь была "просто оружием в руках" бывшей жены и СГБ, а ребенком реально никто не занимался.

Как сообщалось ранее, 21 июля, Государственная пограничная охрана сообщила о том, что мужчина вместе с ребенком на SUP-досках переплыли реку Зилупе и незаконно заплыли на территорию России. В тот же день пропала пятилетняя рижанка Моника Букайне, которую, по информации Bezvests.lv, отец мог увезти в Россию. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае.

По словам представителя Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

В МИД Латвии порталу Delfi сообщили, что находятся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД.

Кто такой Станислав Букайн

Станислав Букайн занимался общественно-политической деятельностью в течение последних 10 лет. В 2014 году основанная им организация GVD Baltija собирала пожертвования для жителей Украины, пострадавших в результате боевых действий в Донбассе. Полиция безопасности, однако, пришла к выводу, что средства планировалось направить на финансирование пророссийских боевиков. В помещениях общества был проведен обыск, сам Букайн - задержан. Позже он утверждал, что сотрудники ПБ его избивали.

В 2015 году GVD Baltija пыталась организовать несколько массовых мероприятий в Риге, но городские власти не давали разрешения на их проведение. За год Букайна задерживали еще как минимум дважды, в том числе в связи с конфликтом на выставке "Люди Майдана". До 2017 года GVD Baltija продолжала вести активную деятельность, протестуя против реформы русских школ и обещая позвать на помощь бойцов из Донбасса.

В 2017-м году Букайн был кандидатом от "Партии действия евроскептиков" на выборах в самоуправления. Партия набрала в Риге 0,22% голосов.

После небольшого перерыва имя Букайна снова появилось в новостях в 2023 году. Он стал одним из шестерых предполагаемых руководителей и активных участников организации "Антифашисты Прибалтики". 20 октября латвийская Прокуратура предъявила Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю обвинение в руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. На тот момент трое из них - Васильев, Самуль и Матуле - находились за пределами Латвии.

По данным Службы госбезопасности, в ноябре 2021 года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram. На каналах регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

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