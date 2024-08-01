Чешская компания Škoda Vagonka не смогла поставить три новых электропоезда в установленный срок, который был 31 июля этого года, сообщили представители Pasažieru vilciens (PV) агентству LETA.
Таким образом, сегодня у PV в наличии 29 электропоездов из запланированных 32. Из них 27 поездов используются для перевозки пассажиров, а два состава проходят последние проверки.
Геополитическая ситуация в Европе остается нестабильной, а также в Украине продолжаются военные действия, что продолжает влиять на глобальные цепочки поставок, - такие вероятные причины назвали в PV. Эти факторы вызвали сложности с поставкой отдельных компонентов поездов, поэтому PV пока не получила три электропоезда от производителя.
В компании отметили, что производитель принимает все необходимые меры и намерен выполнить контракт в полном объеме в максимально короткие сроки. Однако, учитывая непреодолимые обстоятельства, в настоящее время невозможно назвать точные сроки поставки оставшихся поездов.
В PV заверили, что сотрудничают с производителем, чтобы поставка оставшихся электропоездов и их ввод в эксплуатацию произошли как можно скорее в рамках существующего договора.
При этом, в PV считают, что 29 новых электропоездов им достаточно, чтобы полностью отказаться от использования старых электропоездов. В то же время, для поддержания высокой точности перевозок в предстоящий зимний сезон и обеспечения возможности быстро реагировать в условиях кризисов, вызванных природными катаклизмами, PV оставит в резерве 13 старых электричек.
Комментируя возможные штрафы для чешской компании, в PV пояснили, что расчет штрафных санкций в соответствии с договорными отношениями находится в процессе. Но окончательное решение о размере штрафа будет принято после получения всех электропоездов и объективной оценки всех обстоятельств, повлиявших на поставку поездов.
Напомним, все оставшиеся новые электропоезда Škoda Vagonka должны были быть поставлены до конца июля этого года.