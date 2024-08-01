Треть или 36% жителей Латвии чувствуют себя в безопасности, потому что Латвия защищена членством в НАТО, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного "Rait Custom Research Baltic" по заказу Государственной канцелярии.

В марте этого года опрос показал аналогичные результаты, то есть 35% респондентов чувствовали себя в безопасности.

Опрос также показал, что треть населения, или 32%, согласились с тем, что чувствуют себя в безопасности, потому что прямой военной угрозы Латвии нет. Такая же доля опрошенных была и в марте.

В свою очередь, 28% жителей указали в опросе, что чувствуют себя в безопасности, потому что Латвия инвестирует в оборону и безопасность, что статистически значимо больше, чем в марте, когда такое мнение высказали 22% респондентов, отметили авторы опроса.

Кроме того, 19% жителей верят президенту России Владимиру Путину в то, что Россия не планирует вторжения в Латвию, свидетельствуют данные опроса.

Однако 19% респондентов согласны с тем, что война между Россией и НАТО неизбежна в ближайшие несколько лет, 15% рассматривают возможность переезда в другую страну, опасаясь российской угрозы для Латвии, а 14% согласны с тем, что нападение России на одну из стран Балтии неизбежно в ближайшие несколько лет. Причем с марта этого года значительных изменений в согласии с этими утверждениями не произошло, отмечается в исследовании.

В опросе участвовали 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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