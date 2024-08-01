Рига поможет Юрмале в сборе дождевой воды, сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Он сообщил, что по просьбе Юрмалы в соседнее самоуправление отправятся две водооткачивающие машины Rīgas ūdens и Rīgas siltums.

Учитывая, что ущерб от урагана и ливня в Риге меньше, столица поможет более пострадавшей Юрмале.

Раниекс добавил, что юридическими деталями оплаты услуг займутся столичные предприятия, поскольку это их оборудование.

Как сообщалось, в воскресенье и понедельник на центральную Латвию обрушились буря и проливные дожди, в результате чего несколько самоуправлений столкнулись с проблемой ущерба.

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