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Обмен заключенными между Западом и Россией не является свидетельством каких-либо позитивных изменений в России или Беларуси, заявил в пятницу в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Анджей Вилюмсонс.

По мнению представителя министерства, обмен не свидетельствует о том, что в России или Беларуси что-то изменилось, и, соответственно, нет оснований полагать, что риски, которые эти страны представляют для Запада и своих граждан, уменьшатся. Он вновь призвал граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь, поскольку никто не может быть уверен в том, что они не станут жертвами политически мотивированной провокации с непредсказуемыми последствиями.

Обмен включает "лишь горстку" людей, несправедливо заключенных в России, которые должны быть освобождены, подчеркнул Вилюмсонс, приветствуя, в частности, освобождение некоторых лидеров российской оппозиции.

Говоря о том, представляют ли освобожденные Западом люди угрозу безопасности для самого Запада, Вилюмсонс отметил, что переданные России вряд ли когда-либо появятся на Западе, и сама Россия вряд ли будет больше включать их в активную деятельность спецслужб.

Вилюмсонс не дал конкретного ответа на вопрос, о чем свидетельствует обмен с точки зрения межгосударственных отношений, отметив лишь, что переговорный процесс, вероятно, был сложным и подробности, скорее всего, не будут предоставлены.

Уже сообщалось, что 1 августа в турецкой столице Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между западными странами и Россией.

В рамках обмена пленными Россия освободила журналиста американской газеты "Wall Street Journal" Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также нескольких видных российских оппозиционных политиков.

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