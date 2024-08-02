Латвия участвует в судебном процессе, в котором выдвинуто требование об отмене санкций против российских пропагандистских каналов "Sputnik" и "Russia Today", сообщил председатель Национального совета по электронным масс-медиа (NEPLP) Иварс Аболиньш в интервью в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Аболиньш пояснил, что интернет-провайдер из Нидерландов подал иск против Совета Европы в Суд Европейского Союза из-за введенных санкций против "Sputnik" и "Russia Today".

В этом судебном процессе участвует и Латвия. Месяц назад NEPLP вместе с коллегами из Министерства юстиции отправились в Люксембург, чтобы принять участие в судебном заседании, пояснил Аболиньш.

По его словам, нидерландский кабельный оператор аргументировал свою позицию тем, что он не предоставляет контент, и таким образом его бизнесу наносится ущерб. Латвийская сторона, в свою очередь, утверждает, что вред, наносимый распространением такого контента, несовместим с интересами бизнеса данного оператора и свободой слова, так как эта пропаганда наносит значительно больший ущерб.

Аболиньш сказал, что решение суда должно быть вынесено в ближайшее время. Он уверен, что им удастся победить в суде.

В случае проигрыша эти ресурсы вернутся на всю территорию Европейского Союза, сказал Аболиньш. В то же время он подчеркнул, что латвийское законодательство было пересмотрено сразу после начала войны России с Украиной, и в течение нескольких недель будет найден способ снова заблокировать эти ресурсы.

Он признал, что NEPLP впервые участвует в таком крупном судебном процессе.

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